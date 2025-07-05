Едвардс назвав найвеличнішого бійця в історії UFC
Леон вважає, що це Джон Джонс
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі Леон Едвардс висловив свою думку щодо найвидатнішого бійця в історії організації.
На мою думку, Джонс є найвеличнішим у UFC. Він бився з багатьма поколіннями бійців і завершив кар'єру як чемпіон. Це те, чому слід визнати його велич UFC.
Нагадаєо, що Джон Джонс завершив кар'єру у 2025 році.
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