Олег Гончар

Американський боєць середньої ваги UFC Ентоні Ернандес (14-2) поділився очікуваннями від поєдинку проти грузина Романа Долідзе (15-3) на турнірі UFC on ESPN 72, що відбудеться 9 серпня в Лас-Вегасі. Про це він розповів в інтерв’ю MMA Junkie.

«Я бачив записи боїв Долідзе і кілька його виступів наживо. Він величезний, як бик, завжди йде вперед і кожен удар кидає з наміром вирубити. Думаю, у нас вийде шалений бій». Ентоні Ернандес

Долідзе перебуває на серії з трьох перемог, останньою з яких стала перемога одноголосним рішенням над Марвіном Ветторі у березні 2025 року.

Ернандес не програє з 2020 року, здобувши сім перемог поспіль, зокрема над Бренданом Алленом у лютому 2025 року.

Нагадаємо, раніше Долідзе висловився щодо наступного бою.