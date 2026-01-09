Олег Гончар

Франція змінила дати саміту G7 в Евіані, щоб уникнути накладання з шоу UFC, запланованим на 14 червня на галявині Білого дому та приуроченим до 80-річчя президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє видання Politico, саміт лідерів "Великої сімки" перенесли з 14–16 на 15–17 червня. Нові дати вже оприлюднені на офіційному сайті G7.

В адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що зміна графіка стала результатом консультацій із партнерами G7. У Білому домі зазначили, що партнери перенесли саміт, аби врахувати графік президента Трампа.

Трамп оголосив про плани провести велике шоу UFC 14 червня ще в жовтні. Глава UFC Дейна Вайт підтвердив готовність логістики та можливу присутність до 5000 глядачів.