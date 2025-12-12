Нганну: «Контракт з PFL закінчується, готовий до бою з Джонсом у Білому домі»
Камерунець не виключає повернення в UFC
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну (18-3) в ефірі шоу Аріеля Хельвані фактично відкрив шлях до гучного камбеку.
Нганну підтвердив, що його угода з PFL завершується до літа 2026-го, коли в США планують UFC-івент у Білому домі. PFL зобов’язана надати ще один бій, який пройде дуже скоро.
На турнірі в Білому домі камерунець зацікавлений у мегафайті з Джоном Джонсом.
Гіпотетично обираючи суперника, він назвав Джонса в MMA та Деонтея Вайлдера в боксі.
Нагадаємо, раніше Нганну зі скандалом залишив UFC у 2023-му.
Останній бій Нганну в ММА завершився його перемогою нокаутом над Ренаном Феррейрою в PFL. В боксі Френсіс програв Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Джейк Пол розніс Нганну за відмову від бою.