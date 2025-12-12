Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну (18-3) в ефірі шоу Аріеля Хельвані фактично відкрив шлях до гучного камбеку.

Нганну підтвердив, що його угода з PFL завершується до літа 2026-го, коли в США планують UFC-івент у Білому домі. PFL зобов’язана надати ще один бій, який пройде дуже скоро.

На турнірі в Білому домі камерунець зацікавлений у мегафайті з Джоном Джонсом.

Гіпотетично обираючи суперника, він назвав Джонса в MMA та Деонтея Вайлдера в боксі.

Нагадаємо, раніше Нганну зі скандалом залишив UFC у 2023-му.

Останній бій Нганну в ММА завершився його перемогою нокаутом над Ренаном Феррейрою в PFL. В боксі Френсіс програв Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Джейк Пол розніс Нганну за відмову від бою.