Денис Сєдашов

Президент США Дональд Трамп заявив, що турнір UFC, який запланований на 14 червня 2026 року і відбудеться на території його офіційної резиденції — в Білому домі, включатиме дев’ять титульних поєдинків. Цитує Home of Fight.

За словами Трампа, подія стане однією з наймасштабніших в історії ліги:

Турнір UFC у Білому домі відбудеться 14 червня. Вони планують провести там вісім або дев’ять чемпіонських боїв — найбільших, які коли-небудь організовували. Усі поєдинки будуть титульними, усі — легендарними. Деякі бої навіть намагаються перенести на пів року, щоб провести їх саме 14 червня. Це буде неймовірне видовище. Арена розрахована на п’ять-шість тисяч глядачів, вона розташована навпроти Білого дому, а ще сотні тисяч людей зможуть дивитися турнір на десяти великих екранах позаду резиденції. Дуже багато людей уже запитують про квитки. Дональд Трамп

