Колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі, нігерієць Камару Усман, прокоментував свою перемогу над Хоакіном Баклі.

«Я почуваюся добре. Довго не виходив у клітку, тож мені потрібно було скинути цей тягар. Я знаю, що досі можу виступати на найвищому рівні. Коли б’єшся з молодим, талановитим та агресивним суперником, важливо покладатися на свої навички й досвід — саме це я сьогодні й зробив. Хотілося діяти активніше, але з часом це прийде.

Я очікував, що він буде дуже жорстким. Баклі — дійсно талановитий боєць. Я поважаю всіх, хто виходить у клітку, бо знаю, скільки зусиль потрібно, щоб підготуватися до бою, особливо проти такого досвідченого опонента, як я. Тож дякую йому за те, що показав у цьому поєдинку».