Холловей – про виклик Олівейри: «Настала моя черга диктувати умови»
Макс не готовий побитися з Чврльзом у Ріо-де-Жанейро
38 хвилин тому
Фото: UFC
Володар титулу BMF Макс Холловей висловився про виклик від Чарльза Олівейри. Американця цитує fightnews.info:
Виступ Чарльза? Я не дивився на його бій. Мені просто надіслали кліп, де він кидає мені виклик.
Ні, я, чорт забирай, не поїду в Ріо. Давайте поб'ємося в Лас-Вегасі або де-небудь. Ми битимемося на моїх умовах, брате. Ми вирушили в Ріо і перемогли Короля Ріо (Жозе Альдо). Тепер настала моя черга диктувати умови.
Ми близькі до того, щоб провести наступний бій у березні. Це цілком можливо. Поки що лише близькі, але це напевно цілком можливо.
Нагадаємо, що Олівейра напередодні задушив Матеуша Гамрота.