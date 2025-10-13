Володар титулу BMF Макс Холловей висловився про виклик від Чарльза Олівейри. Американця цитує fightnews.info:

Виступ Чарльза? Я не дивився на його бій. Мені просто надіслали кліп, де він кидає мені виклик.

Ні, я, чорт забирай, не поїду в Ріо. Давайте поб'ємося в Лас-Вегасі або де-небудь. Ми битимемося на моїх умовах, брате. Ми вирушили в Ріо і перемогли Короля Ріо (Жозе Альдо). Тепер настала моя черга диктувати умови.

Ми близькі до того, щоб провести наступний бій у березні. Це цілком можливо. Поки що лише близькі, але це напевно цілком можливо.