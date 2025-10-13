Волкановскі розкритикував вибір Гамрота в суперники Олівейрі
Австралієць вважає бій з неконкурентним
41 хвилину тому
Австралійський боєць, ексчемпіон UFC у напівлегкій вазі Алекс Волкановскі прокоментував перемогу бразильця Чарльза Олівейри над поляком Матеушем Гамротом.
Поєдинок став головною подією турніру UFC Fight Night 261 у Ріо-де-Жанейро, де Олівейра здобув перемогу задушливим прийомом у другому раунді.
Волкановскі висловив думку, що Гамрот був зручнішим суперником для Олівейри, ніж Рафаель Фізієв.
«Я вважав, що Гамрот набагато зручніший для Олівейри, ніж Фізієв. Коли я почув, що Чарльз повертається так швидко після нокауту і проти Рафи, він мав битися з ним зараз, через три місяці після останнього бою. Це не була найкраща ідея».
Олівейра продовжує серію без поразок у Бразилії, здобувши 18-у перемогу на батьківщині.
