Корм’є назвав найбільш недооціненого бійця UFC
Бразилець домінує у своїй ваговій категорії, але посідає лише 9-те місце у загальному рейтингу
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон UFC Даніель Корм’є висловився про чинного володаря титулу в найлегшій вазі Александра Пантожу. За словами Корм’є, бразилець недооцінений як фанатами, так і аналітиками. Слова наводить Bloody Elbow.
Александр Пантожа — без сумніву, найбільш недооцінений боєць UFC на сьогоднішній день. А він між іншим чемпіон, який провів чотири захисти титулу за останні два роки. І при цьому Пантожа лише дев’ятий у рейтингу найкращих бійців незалежно від вагової категорії.
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