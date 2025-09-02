Олег Гончар

Експретендент на титул UFC у напівсередній вазі Колбі Ковінгтон (17-4) вкотре розкритикував чемпіона середньої ваги Хамзата Чимаєва (14-0).

Ковінгтон визнав успіх Чимаєва, який нещодавно завоював титул UFC у середній вазі, але звинуватив його в неетичній поведінці через причетність до реклами шахрайського мем-коїну Smash, що призвела до фінансових втрат фанатів на суму близько $1 млн.

Менеджер Чимаєва пояснив, що Хамзат не брав участі в махінаціях, а сам був введений в оману.

«Якщо Хамзат не обманює своїх друзів на мільйони через крипто-мемкоїни, то він виграє титули UFC. Вітаю його, але він усе одно відброс, і фанати його ненавидять». Колбі Ковінгтон

Раніше Ковінгтон неодноразово ображав Чимаєва, називаючи його слабким бійцем і звинувачуючи в уникненні бою. У 2022 році їхній поєдинок на UFC 285 не відбувся через відмову Хамзата.

