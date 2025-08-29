Шевченко проти Вейлі Жанг: в UFC оголосили бій чемпіонок
Валентина і Вейлі домовились про поєдинок
близько 3 годин тому
Чемпіонка UFC у найлегшій вазі Валентина Шевченко (25-4-1, 8 КО) проведе захист титулу проти ексчемпіонки у першій найлегшій вазі Вейлі Жанг (26-3, 11 КО).
Бій відбудеться на турнірі UFC 322, який пройде 15 листопада в Нью-Йорку. Бій стане другим за значущістю івентом вечора.
37-річна Шевченко в 2025 році перемогла Манон Фіоро рішенням суддів.
36-річна Жанг в лютому перемогла рішенням суддів Татьяну Суарес.