Президент UFC Дейна Вайт повідомив, що організація досягла остаточної домовленості про проведення турніру на території Білого дому 4 липня 2026 року, тобто в День незалежності США.

«Це був чудовий день, я щойно вилетів з Вашингтона.

Шоу на території Білого дому в силі. Я розповім про все більш детально протягом найближчих двох тижнів.

Сьогодні ми все узгодили».