UFC проведе шоу на території Білого дому, відомі строки грандіозного івенту
Президент ліги досяг історичної домовленості
близько 2 годин тому
Вайт і Трамп / Фото - Yahoo
Президент UFC Дейна Вайт повідомив, що організація досягла остаточної домовленості про проведення турніру на території Білого дому 4 липня 2026 року, тобто в День незалежності США.
«Це був чудовий день, я щойно вилетів з Вашингтона.
Шоу на території Білого дому в силі. Я розповім про все більш детально протягом найближчих двох тижнів.
Сьогодні ми все узгодили».
Раніше Вайт оцінив ймовірність виступу Джона Джонса на івенті біля Білого дому.
Поділитись