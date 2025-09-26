Макгрегор бажає космічний гонорар за бій у Білому домі
Конор дешево не продається
близько 20 годин тому
Зірка UFC Конор Макгрегор розповів, за який гонорар готовий побитися на турнірі UFC White House:
100 мільйонів доларів за бій у Білому домі разом зі 100 «золотими візами» США (ціна кожної близько 1 мільйона доларів) для мене, родини та друзів.
Я з нетерпінням чекаю можливості знову розважити світ бійців. Задоволення, яке я ніколи не сприймаю як належне!
Макгрегор заявив, що здобуде перемогу у поверненні нокаутом у першому раунді.
