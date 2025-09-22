Макгрегор розповів, в якому раунді здобуде перемогу на турнірі у Білому домі
Ірландець впевнений, що це буде у стартовому раунді
33 хвилини тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор в соціальній мережі вкотре заявив про готовність вийти в октагон на турнірі організації, який планують провести в Білому домі в липні 2026 року.
Пророцтво від Містера Мака: Макгрегор переможе нокаутом у першому раунді. Турнір UFC у Білому домі.
Макгрегор та Трамп стали бізнес-партнерами.
