Макгрегор: «Бої з ютуберами та іншими бовдурами тільки після статусу триразового чемпіона UFC»
Конор відзначив, що поки хоче зосередитися на справах всередині октагону
20 хвилин тому
Фото: sportskeeda.com
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор висловився про боксуючих ютуберів Джейка та Логана Полів. Ірландця цитує vringe.com:
Прийде час, і я проведу бої з усіма цими ютуберами. А поки що я повертаюся за славою, поясом, за статусом триразового чемпіона. Бої з ютуберами та іншими бовдурами тільки після цього. Бачили, як 58-річний Тайсон бився з Полом? Бачили, яким свіжим він виглядав у свої роки? Ось це я розумію. Ось це мене надихає.
Нагадаємо, що Макгрегор розпочав підготовку до камбеку у UFC.
