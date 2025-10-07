Олег Гончар

Антидопінгова програма UFC дискваліфікувала Конора Макгрегора на 18 місяців через три пропущені тести у 2024 році.

Макгрегор у 2024 році пропустив тести 13 червня, 19 та 20 вересня. Боєць не надав точної інформації про місцезнаходження.

Стандартне покарання – 24 місяці, але зменшено на 6 через співпрацю та травму. Повернеться він не раніше 20 березня 2026-го року, що дозволить взяти участь у турнірі в Білому домі.

37-річний Макгрегор не бився з липня 2021-го, коли через перелом ноги програв Дастіну Пор'є.

У 2024-му скасували бій Конора з Майклом Чендлером через травму. У 2025-му він здав чотири проби, але пропуски призвели до санкцій.

