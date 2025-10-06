Президент UFC розвіяв брехню Макгрегора про бій у Білому домі
Вайт заявив, що ніяких переговорів про поєдинки ще не відбувалося
35 хвилин тому
Фото: Instagram
Президент UFC Дейна Вайт висловився про організацію турніру промоушена біля Білого дому. Слова функціонера наводить vringe.com:
Прямо зараз ми займаємося питаннями продакшну. Вирішуємо, що і як має там пройти. Переговори про бої ще не розпочиналися. І не розпочнуться до лютого. Просто Конор хоче виступити у цьому карді. І очевидно, що він дуже зайнявся цим.
Відзначимо, що Конор Макгрегор заявив про вже підписаний контракт та назвав свій бажаний гонорар.
Нагадаємо, що івент UFC White House відбудеться на ювілей президента США Дональда Трампа.