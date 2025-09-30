Колишній чемпіон UFC Шон О’Меллі підібрав для Конора Макгрегора суперника на турнірі UFC біля Білого дому. Слова бійця наводить fightnews.info:

Ілія проти Конора – очманіти! Ви бажаєте великий бій? Так, у Конора зараз не найкраща серія в останніх п'яти поєдинках, але ви хочете трясця головний бій у Білому домі?

Щоправда, вони не американці. Я думаю, що Ілія міг би побити Макгрегора, але ніколи не можна скидати Конора з рахунків. Втім, Ілля Топурія – найбільший боєць, який коли-небудь ходив цією землею. Він найбільший боєць pound-for-pound в історії. Він навіть вищий за Джона Джонса. У своїх останніх трьох боях Ілля нокаутував Алекса Волканівського, Макса Холлоуея та Чарльза Олівейру. Він не переміг цих хлопців суддівським рішенням, не перекладав їх та утримував на землі. Він нокаутував їх. Це страшенно круто.