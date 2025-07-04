Денис Сєдашов

Ірландський боєць ММА та колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор привітав США з Днем незалежності та підтримав ідею проведення поєдинку UFC в офіційній резиденції президента Сполучених Штатів.

Зі святом 4 липня, США! Я в захваті від того, що президент Трамп оголосив про можливість проведення бою UFC у Білому домі. Для мене це була б велика честь! Можете на мене розраховувати! Конор Макгрегор

Раніше Дональд Трамп заявив, що чемпіонський бій UFC у Білому домі міг би стати частиною святкувань 250-річчя підписання Декларації незалежності США у 2026 році.

Дейна Вайт підтримав ідею бою UFC в Білому домі.