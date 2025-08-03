Макгрегор готується стати президентом Ірландії та вийти на бій у Білому домі
До свого наступного поєдинку Конор може підійти вже у статусі глави держави
26 хвилин тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив гучну заяву у соцмережах. Ірландець повідомив, що хоче вийти на бій під егідою UFC просто в Білому домі і зробити це вже в статусі президента Ірландії.
Молюся, аби до того часу вже бути президентом Ірландії. Бій на турнірі UFC в Білому домі — це буде культовий момент. До того часу я вже понад пів року буду президентом.
«Я здав аналізи». Макгрегор близький до повернення в октагон.
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