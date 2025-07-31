«Я здав аналізи». Макгрегор близький до повернення в октагон
Поки не відомо, коли відбудеться бій
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор оголосив про своє повернення до антидопінгового пулу USADA.
Ірландець поділився новиною в соцмережах, опублікувавши фото, на яких він здає аналізи в присутності представників антидопінгового агентства.
Я здав свій перший аналіз крові — саме тому на плечі пластир. Я в захваті! Я у формі!
Попри скандали. Макгрегор провів сімейний відпочинок в Італії.
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