Усик – Пол у ММА? Стало відомо, навіщо це українському чемпіону
Команда українця зацікавлена у поєдинку за правилами ММА
близько 1 години тому
Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика (24-0, 15 КО), розповів, чому команда українського абсолютного чемпіона у надважкій вазі веде переговори про поєдинок із Джейком Полом. Слова наводить Bloody Elbow.
Ми розглядаємо кілька варіантів, але робимо акцент на тих суперниках, які цікаві не лише з точки зору спорту, а й глядацького інтересу та статусу. Більшість викликала Джека Пола на бій, але наша ситуація інша. Ми не говоримо про боксерський поєдинок — без образ, але саме у ММА шанси виглядають більш рівними. Джейк має досвід, а Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати глобальним шоу з величезною міжнародною аудиторією.
Лапін розкритикував Дюбуа за вечірку перед боєм з Усиком — українець цей час проводить інакше.