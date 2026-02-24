Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заявив, що бій з американцем Майклом Чендлером залишається для нього основним варіантом повернення в октагон.

Один із уболівальників у соцмережах написав: «Конор проти Чендлера — або нічого». Ірландець відреагував короткою відповіддю: «Так, має бути цей бій». Таким чином Макгрегор підтвердив, що зацікавлений у поєдинку саме з Чендлером.

Бій між ними планували провести наприкінці червня 2024 року, однак його скасували через травму пальця ноги, яку отримав Макгрегор. Востаннє ірландець виходив у клітку влітку 2021 року, коли поступився Дастіну Пор’є та зазнав перелому ноги.