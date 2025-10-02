Олег Гончар

37-річний колишній дворазовий чемпіон UFC у напівлегкій (до 66 кг) та легкій (до 70 кг) вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор (22-6) заявив телеведучому Fox News Channel Шону Хенніті, що досягнуто угоди про його бій з американцем Майклом Чендлером на турнірі UFC у Білому домі.

«Угода укладена, підписана, доставлена. Макгрегор битиметься у Білому домі на 250-річчя Америки». Конор Макгрегор

Номерний турнір UFC у Білому домі заплановано на червень 2026 року, до 250-річчя незалежності США.

Макгрегор востаннє бився за правилами ММА в липні 2021 року на UFC 264, де програв технічним нокаутом через свою зламану ногу Дастіну Пор'є.

Нагадаємо, Макгрегор бажає космічний гонорар за бій у Білому домі.