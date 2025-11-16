Медіасервіс MEGOGO випустив документальну стрічку власного виробництва «Той, хто зруйнував машину», в основі якої лежить історія української легенди ММА Ігоря Вовчанчина – одного з найвідоміших бійців без правил 90-х років. У 2025 році його роль у голлівудському байопіку «Незламний» втілив триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Стрічка доступна ексклюзивно на MEGOGO з 16 листопада без плати за перегляд. До фільму увійшли зокрема архівні кадри епохи боїв без правил, коли вони дійсно виправдовували свою назву. А також ексклюзивне інтерв’ю з Ігорем Вовчанчиним, яке взяв спортивний коментатор Сергій Лук’яненко.

«MEGOGO – найбільший спортивний мовник країни, і для нас спорт не просто контент, а відповідальність. Ми щодня працюємо з українськими спортсменами, підтримуємо змагання, розвиваємо трансляції, і тому природно, що беремося й за іншу важливу місію – зберігати їхню історію. Ігор Вовчанчин заклав фундамент сучасних українських єдиноборств. Він був тим, хто відкрив двері у світ, коли ніхто навіть не уявляв, що українець може бути символом страху для найсильніших спортсменів планети. А далі, ви вже знаєте…

Цей фільм – не про бої. Він про пам’ять, гідність і спадковість. Ми хочемо, щоб українці знали власних героїв, щоб молоде покоління вчилося не на чужих легендах, а на своїх. Тому ми відкриваємо стрічку у вільний доступ, щоб ім’я Ігоря Вовчанчина звучало так голосно, як воно того заслуговує, і щоб історія нашої спортивної сили була зафіксована тут і тепер», – говорить Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO.

У центрі сюжету – ключові етапи кар’єри Вовчанчина з фокусом на легендарному поєдинку 1999 року у Йокогамі проти непереможного американця Марка Керра. Бою, який мав визначити короля важковаговиків ММА і завершився приголомшливим нокаутом від українця.

Попри ефектну перемогу, результат бою згодом анулювали через зміну правил. Цей скандальний епізод, що став особистою драмою для Керра, ліг в основу голлівудського байопіку «Незламний». У ньому роль Марка Керра виконав Двейн «Скеля» Джонсон, а образ Ігоря Вовчанчина втілив український боксер, триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Через чверть століття команда MEGOGO вперше провела відверту розмову з самим «Вбивцею гігантів» Ігорем Вовчанчиним. Його особисті спогади, рефлексії та оцінки тих подій стали основою документальної роботи.

«Той, хто зруйнував машину» переповідає історію хлопця родом з харківського селища, який зумів підкорити саму вершину світового ММА-бомонду. Ним захоплювалися у Бразилії, Японії та США, водночас про його карʼєру незаслужено мало знають на Батьківщині.

Над документальним проєктом працювала спортивна редакція, PR, маркетингова та юридична команди MEGOGO, серед яких Валерія Толочина, Галина Макоклюй, Сергій Лукʼяненко, Єгор Васюхно. Продюсером і сценаристом стрічки виступив Юрій Гаврищак, а режисером монтажу – Роман Михайлишин.