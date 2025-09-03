Олег Гончар

Актор і ексрестлер Дуейн «Скеля» Джонсон з'явився на Венеціанському кінофестивалі 2 вересня 2025 року на прем'єрі фільму «Руйнівна машина» режисера Бенні Сафді, де зіграв головну роль.

У цьому фільмі абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіграв українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Цікаво, що для втілення образу легендарного бійця ММА Марка Керра 53-річний Джонсон схуд приблизно на 27 кілограмів, що помітили шанувальники.

Фільм розповідає про кар’єру та особисті випробування Керра, дворазового чемпіона UFC у важкій вазі, відомого своєю домінацією в 1990-х. На червоній доріжці Джонсон з’явився разом із партнеркою по фільму Емілі Блант.

Раніше актор ділився, що підготовка до ролі вимагала інтенсивних тренувань і дієти, щоб відповідати фізичній формі Керра, а також глибокого вивчення його біографії та психологічного стану.

