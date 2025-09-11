Зірка Голлівуду Двейн «Скала» Джонсон пояснив свою різку зміну форми після зйомки у фільмі «Незламний»:

Ось вам трохи передісторії: (режисер) Бенні Сафді запропонував мені роль після «Незламного», і приблизно через 45 хвилин я сказав: «Я ваш курячий хлопець». Що це означає? Не розкриваючи занадто багато деталей, моя наступна роль – дуже химерний і ексцентричний 70-річний чоловік на прізвисько «Куряча Людина». Його найкращий друг – також 70-річна курка. Я неймовірно радий можливості знову пройти через трансформацію, як це було у Smashing Machine.

Ось чому я худну – щоб зіграти «Курячу Людину». Я їм менше курки. Це я в схудлій версії. Я все ще в процесі і попереду ще довгий шлях.