Сиріл Ган розповів, як відібере титул UFC у Аспіналла
Французький боєць впевнений у своїх силах перед боєм
34 хвилини тому
35-річний французький боєць змішаних єдиноборств Сиріл Ган, який виступає у важкій вазі, поділився своїм настроєм перед титульним боєм із чинним чемпіоном UFC Томом Аспіналлом. Про це він розповів на YouTube-каналі The National.
«Я впевнений у цьому поєдинку. Не хочу говорити, що буде після бою. Я хочу цей пояс і роблю все можливе в тренувальному таборі. Мої сильні сторони відомі: я чудово рухаюся, можу витримати всю дистанцію, а моя ударна техніка на найвищому рівні. Я не відволікаюся на соцмережі чи думки інших — мій фокус на сім’ї, друзях, команді та меті. Це інший менталітет».
Ган втретє спробує стати чемпіоном UFC. Раніше він поступався Френсісу Нганну та Джону Джонсу.
