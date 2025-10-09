Олег Гончар

35-річний французький боєць змішаних єдиноборств Сиріл Ган, який виступає у важкій вазі, поділився своїм настроєм перед титульним боєм із чинним чемпіоном UFC Томом Аспіналлом. Про це він розповів на YouTube-каналі The National.

«Я впевнений у цьому поєдинку. Не хочу говорити, що буде після бою. Я хочу цей пояс і роблю все можливе в тренувальному таборі. Мої сильні сторони відомі: я чудово рухаюся, можу витримати всю дистанцію, а моя ударна техніка на найвищому рівні. Я не відволікаюся на соцмережі чи думки інших — мій фокус на сім’ї, друзях, команді та меті. Це інший менталітет». Сіріл Ган

Ган втретє спробує стати чемпіоном UFC. Раніше він поступався Френсісу Нганну та Джону Джонсу.

Нагадаємо, раніше Біспінг порівняв Аспіналла з Мохаммедом Алі.