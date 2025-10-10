Президент UFC оцінив потенційний камбек Роузі
Вайт заявив, що Ронда повернулася до тренувань
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт поділився думками щодо гіпотетичного повернення легенди Ронди Роузі в октагон. Слова функціонера наводить vringe.com:
Дивіться. Ми й зараз з нею дуже близькі. Я сказав би, що ми спілкуємося десь кожні 3 місяці. Нещодавно вона була у Вегасі, заходила до офісу. Але, якщо чесно, нічого не знаю про її плани. Наскільки я розумію, вона відновила тренування. Вона народила трьох дітей. У неї зовсім інше життя. Але я скажу те, що бачу. Вона у приголомшливій формі. Така ж рельєфна, як і раніше. Тож я навіть не знаю…
Відомі нові деталі боксерської ліги Дейни Вайта Zuffa Boxing.
Поділитись