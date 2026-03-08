Олівейра впевнено переміг Голловея та став новим володарем титулу BMF
Для американця це був другий захист поясу
близько 2 годин тому
Олівейра та Голловей / Фото - Yahoo
В ніч на 8 березня на шоу UFC 326 відбувся поєдинок між бразильцем Чарльзом Олівейрою (37-11) та американцем Максом Голловеєм (27-9) за титул BMF у легкому дивізіоні.
Перемогу у ньому одностайним рішенням суддів здобув бразилець – 50-45, 50-45, 50-45.
Для американця це був другий захист після завоювання титулу в бою проти Джастіна Гейджі в квітні 2024-го – у першому, який відбувся у липні 2025-го, він здолав Дастіна Пор’є одностайним рішенням.
