Роузі назвала бій з Карано протистоянням MVP і UFC
Ексчемпіонка заявила, що поєдинок 17 травня матиме ширший контекст
8 хвилин тому
Колишня чемпіонка UFC Ронда Роузі прокоментувала майбутній бій із Джиною Карано, який запланований на 17 травня. За її словами, поєдинок виходить за межі особистого суперництва.
Роузі заявила, що розглядає подію як протистояння між промоушенами MVP і UFC. Вона зазначила, що має намір підійти до бою максимально серйозно та вважає, що конкуренція необхідна для розвитку індустрії. Спортсменка також згадала президента UFC Дану Вайта, підкресливши, що готова відіграти помітну роль у цьому протистоянні.
«Ця історія виходить далеко за межі одного бою. У певному сенсі це протистояння MVP проти UFC, і в ньому я налаштований діяти максимально жорстко. Вони звикли працювати без реальної конкуренції. Не можна раз на кілька років закривати колективні позови й вважати це просто витратами на ведення бізнесу. Тож, по суті, я навіть намагаюся допомогти Дані [Вайту]. І якщо хтось і підходить на роль його учня, то це я. Гадаю, я стану для нього найулюбленішим опонентом з усіх, що в нього були».
Бій відбудеться 17 травня та стане одним із центральних у кардi вечора.
Нагадаємо, раніше Шон Стрікленд різко висловився про бій Роузі — Карано.