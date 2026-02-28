Бій у Білому домі: UFC офіційно представить деталі івенту найближчими днями
Івент планують провести 14 червня
близько 7 годин тому
Глава UFC Дейна Вайт підтвердив амбітні плани організації провести унікальний івент на території резиденції президента США. Подробиці турніру, запланованого на 14 червня, будуть оприлюднені найближчими днями.
За попередньою інформацією, промоушен готовий інвестувати у цей захід понад $60 млн, що зробить його одним із найдорожчих в історії організації.
У мене буде більше інформації для вас. Власне, вже цього тижня я маю анонсувати бій у Білому домі. Я зроблю це найближчими днями.
Президент UFC – про івент у Білому Домі: «Запропоную Трампу відразу три варіанти».
