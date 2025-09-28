Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі Конор Макгрегор в інтерв’ю на YouTube-каналі SecondsOut повідомив, що обговорює своє повернення в октагон безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Я зараз не веду переговори з UFC від свого імені, як це було раніше. Я веду переговори зі США від імені Ірландії. Це досить незвично. Але президент Дональд Трамп і його адміністрація повністю підтримують мене, і я з нетерпінням чекаю, щоб влаштувати справжнє шоу. Конор Макгрегор

Наступний поєдинок планується провести на турнірі UFC у Белому домі, який запланований на червень 2026 року.

Макгрегор бажає космічний гонорар за бій у Білому домі.