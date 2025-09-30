Перейра назвав суперника після поєдинку з російським чемпіоном
Алекс націлений на Ульберга
близько 7 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Алекс Перейра назвав плани після реваншу з магомедом анкалаєвим, зазначивши, що не зацікавлений у третьому поєдинку з росіянином. Слова бразильця наводить vringe.com:
Я двічі перемагав Іржі Прохазку, перемагав Халіла Раунтрі. Зараз на слуху Карлос Ульберг. Він піднявся на вершину в рейтингу. Він показує класні перформанси. Тож, швидше за все, це буде він.
Нагадаємо, що бій Перейра – анкалаєв II відбудеться у Лас-Вегасі 4 жовтня.
