UFC Fight Night 260: Ульберг нокаутував Рейеса, усі результати турніру
Новозеландець завершив головний бій у першому раунді
близько 19 годин тому
На арені RAC у Перті (Австралія) відбувся турнір UFC Fight Night 260. У головному поєдинку новозеландський напівважковаговик Карлос Ульберг (13-1) нокаутував американця Домініка Рейеса (15-5) у першому раунді, скинувши його двійкою та добивши до зупинки рефері.
Результати UFC Fight Night 260:
Карлос Ульберг переміг технічним нокаутом в першому раунді Домініка Рейеса
Джим Крут переміг задушливим прийомом в першому раунді Івана Ерслана
Джек Дженкінс переміг одноголосним рішенням суддів Рамона Тавераса
Ніл Магні переміг задушливим прийомом в третьому раунді Джейка Меттьюза
Том Нолан переміг задушливим прийомом в першому раунді Чарлі Кемпбелла
Навахо Стірлінг переміг одноголосним рішенням суддів Родолфо Беллато
Кемерон Роустон переміг технічним нокаутом в першому раунді Андре Петроскі
Джеймі Малларкі переміг одноголосним рішенням суддів Роландо Бедойю
Колбі Тікнесс переміг одноголосним рішенням суддів Джосіас Мусаса
Мішель Монтаг переміг одноголосним рішенням суддів Луана Кароліна
Брандо Перічич переміг технічним нокаутом в першому раунді Еліша Еллісон
Алексія Тайнара перемогла одноголосним рішенням суддів Конклак Супхісара.