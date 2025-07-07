Денис Сєдашов

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Джон Джонс знову опинився в центрі уваги, попри заяву про завершення кар’єри. У соцмережі Twitter 37-річний американець опублікував провокативне повідомлення:

Може, побитися біля Білого дому? Джон Джонс

Нагадаємо, Джонс дебютував в UFC ще у 2008 році й за цей час здобув репутацію одного з найвидатніших бійців в історії MMA.

Трамп анонсував титульний бій UFC на території Білого дому.