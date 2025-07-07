Повернення Джонса? Легенда UFC зробив неоднозначний допис у соціальній мережі
Джон готовий побитися біля Білого дому
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Джон Джонс знову опинився в центрі уваги, попри заяву про завершення кар’єри. У соцмережі Twitter 37-річний американець опублікував провокативне повідомлення:
Може, побитися біля Білого дому?
Нагадаємо, Джонс дебютував в UFC ще у 2008 році й за цей час здобув репутацію одного з найвидатніших бійців в історії MMA.
Трамп анонсував титульний бій UFC на території Білого дому.
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