Денис Сєдашов

П’ятиразового чемпіона UFC у напівважкій і важкій вазі, члена Залу слави Ренді Кутюра госпіталізували з опіками першого та другого ступеня після аварії, що сталася під час підготовки до його дебюту в гонках на хот-родах у Канзас-Сіті. Про це повідомляє TMZ.

За інформацією джерела, 61-річний Кутюр, відомий під прізвиськом Капітан Америка, окрім опіків ще отруївся димом. Автівка була повністю знищена внаслідок інциденту.

Наразі Ренді проходить реабілітацію в міському опіковому центрі, і його життю нічого не загрожує. Причини аварії поки що не розголошуються.

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