Денис Сєдашов

22 листопада 2025 року в Досі на арені ABHA відбудеться перший в історії Катару турнір UFC. Про це офіційно повідомила пресслужба промоушена.

Президент UFC Дейна Вайт заявив, що організація тривалий час працювала над виходом на катарський ринок:

Ми побували майже всюди. В Абу-Дабі ми вже давно, і настав час розширюватися. Катар — це те, над чим ми працювали кілька років, і нарешті змогли реалізувати задум. UFC давно є частиною спортивного життя Абу-Дабі. Я впевнений, що Катар слідкував за цим, бачив успіхи Абу-Дабі, а також Саудівської Аравії й Азербайджану. Я давно хотів приїхати до Катару і з нетерпінням чекаю на цю подію. Дейна Вайт

UFC is coming to Doha!



A milestone event made possible through the strategic partnership between UFC and Visit Qatar.



Register your interest NOW! 🔗 Link in Bio!#UFCQatar @VisitQatar @QatarCalendar



UFC



… pic.twitter.com/p5eoLRfDSG — UFC (@ufc) July 9, 2025

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