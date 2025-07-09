UFC анонсувала перший турнір у Катарі: названа дата та локація
Це дебютний захід промоушена в історії країни
близько 2 годин тому
22 листопада 2025 року в Досі на арені ABHA відбудеться перший в історії Катару турнір UFC. Про це офіційно повідомила пресслужба промоушена.
Президент UFC Дейна Вайт заявив, що організація тривалий час працювала над виходом на катарський ринок:
Ми побували майже всюди. В Абу-Дабі ми вже давно, і настав час розширюватися. Катар — це те, над чим ми працювали кілька років, і нарешті змогли реалізувати задум. UFC давно є частиною спортивного життя Абу-Дабі. Я впевнений, що Катар слідкував за цим, бачив успіхи Абу-Дабі, а також Саудівської Аравії й Азербайджану. Я давно хотів приїхати до Катару і з нетерпінням чекаю на цю подію.
Корм’є назвав найбільш недооціненого бійця UFC.
Поділитись