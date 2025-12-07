Результати UFC 323: поразки Морено, Сехудо, нічия Блаховича
В рамках шоу пройшло чотирнадцять поєдинків
близько 2 годин тому
На T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (США) пройшов турнір UFC 323, який очолив реванш чемпіона найлегшої вагової категорії Мераба Двалішвілі та Петра Яна.
У другій за значущістю події чемпіон найлегшого дивізіону Алешандре Пантоха бився проти Джошуа Вана.
Результати турніру UFC 323:
- Петро Ян переміг одноголосним рішенням суддів Мераба Двалішвілі
- Джошуа Ван переміг технічним нокаутом у першому раунді Алешандре Пантоху
- Тацуро Таіра переміг технічним нокаутом у другому раунді Брэндона Морено
- Пейтон Талботт переміг одноголосним рішенням суддів Генрі Сехудо
- Бій Яна Блаховича і Богдана Гуськова завершився нічиєю рішенням більшості суддів
- Мануель Торрес переміг технічним нокаутом у першому раунді Гранта Доусона
- Кріс Данкан переміг сабмішеном (анаконда) у першому раунді Терренса Маккінні
- Мейсі Барбер перемогла одноголосним рішенням суддів Карін Сілву
- Фарес Зіам переміг технічним нокаутом у другому раунді Назіма Садихова
- Брунно Феррейра переміг одноголосним рішенням суддів Марвіна Ветторі
- Джалін Тернер переміг технічним нокаутом у першому раунді Едсона Барбозу
- Іво Бараньєвський переміг нокаутом у першому раунді Ібо Аслана
- Мансур Абдул-Малик переміг сабмішеном (гільйотина) у першому раунді Антоніо Троколі
- Майрон Сантос переміг технічним нокаутом у третьому раунді Мухаммада Наімова
