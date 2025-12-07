Олег Гончар

На UFC 323 у Лас-Вегасі росіянин Петро Ян (19-5) переміг чемпіона у легшій вазі Мераба Двалішвілі (21-5) одностайним рішенням суддів.

Старт бою виявився вибуховим, оскільки Двалішвілі першим дістав ударом суперника, але правий Яна змусив грузина відступити. Чемпіон одразу пішов у боротьбу, але всі спроби перевести бій у партер були невдалими.

У другому раунді Ян несподівано сам провів тейкдаун, але Двалішвілі швидко повернувся в стійку. Лише в третьому Мераб реалізував два переведення, одним з яких був амплітудний кидок.

В четвертому раунді на Двалішвілі почали діяти удари по корпусу, але він не переставав йти вперед та намагатися проходити в ноги.

Після бою судді віддали перемогу Яну з рахунком: 49-46, 49-46 та 48-47.