Олег Гончар

У другому за значенням бою UFC 323 Джошуа Ван (16-2) здобув титул найлегшої ваги завдяки травмі чинного чемпіона Алешандре Пантохи (30-6).

Пантоха агресивно пішов уперед з акцентованими ударами, включаючи хай-кік. Нога бразильця зависла на плечі Вана, і при падінні він невдало приземлився на ліву руку, що призвело до перелому ліктя. Алешандре не зміг продовжити, рефері зупинив бій на 26-й секунді.

Ending one of the greatest runs in UFC history like this sucks.



Feel horrible for Alexandre Pantoja. #UFC323



pic.twitter.com/TYMg9tinnY — Zach “🅂🄲🄷🅄🅉” Schumaker (@ZachSchumaker) December 7, 2025

Пантоха, який мав чотири успішні захисти, завершив серію з 5 перемог. Він пройшов МРТ, але повернення очікується не раніше весни 2026-го року.

Нагадаємо, що на турнірі росіянин Петро Ян переміг грузина Мераба Двалішвілі.