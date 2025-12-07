Жахлива травма привела до зміни чемпіона UFC
У чемпіона зламалася рука
близько 1 години тому
У другому за значенням бою UFC 323 Джошуа Ван (16-2) здобув титул найлегшої ваги завдяки травмі чинного чемпіона Алешандре Пантохи (30-6).
Пантоха агресивно пішов уперед з акцентованими ударами, включаючи хай-кік. Нога бразильця зависла на плечі Вана, і при падінні він невдало приземлився на ліву руку, що призвело до перелому ліктя. Алешандре не зміг продовжити, рефері зупинив бій на 26-й секунді.
Пантоха, який мав чотири успішні захисти, завершив серію з 5 перемог. Він пройшов МРТ, але повернення очікується не раніше весни 2026-го року.
Нагадаємо, що на турнірі росіянин Петро Ян переміг грузина Мераба Двалішвілі.