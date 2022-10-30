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Результати UFC Fight Night 213: Перемога Долідзе, поразки Каттара та Орловського

В рамках шоу пройшло одинадцять поєдинків
ММА
30 жовтня 10:57
Результати UFC Fight Night 213: Перемога Долідзе, поразки Каттара та Орловського

У Лас-Вегасі (США) пройшов турнір UFC Fight Night 213, у головній події якого напівлегковаговик із США Келвін Каттар програв британцю Арнольду Аллену.

Наприкінці першого раунду Каттар пошкодив праве коліно і на початку другої п'ятихвилинки знявся з бою.

Результати турніру:

Арнольд Аллен (19-1) переміг технічним нокаутом (травма коліна) у 2-му раунді Келвіна Каттара (23-7)

Макс Гріффін (19-9) переміг роздільним рішенням суддів Тіма Мінса (32-13-1)

Валдо Кортес-Акоста (8-0) переміг одноголосним рішенням суддів Джареда Вандераа (12-10)

Трешон Гор (4-2) переміг  задушливим прийомом у 2-му раунді Джоша Фремда (9-4)

Халіл Раунтрі (11-5) переміг роздільним рішенням суддів Дастіна Джейкобі (18-6-1)

Роман Долідзе (11-1) переміг нокаутом у 1 -му раунді Філа Хоуса (12-4)

Маркос Рожеріу де Ліма (20-8-1) переміг  задушливим прийомом у 1-му раунді Андрія Орловського (34-21)

Пак Чон Ен (15-5) переміг  задушливим прийомом у 2-му раунді Джозефа Холмса (8-3)

Стів Гарсія (13-5) переміг нокаутом у 1-му раунді Чейза Хупера (11-3-1)

Коді Дерден (14-4-1) переміг одноголосним рішенням суддів Карлоса Моту (8-2)

Крістіан Родрігез (8-1) переміг  задушливим прийомом у 1-му раунді Джошуаа Вімса
(11-3)
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Келвін Каттар Роман Долідзе Андрій Орловський

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