Результати UFC Fight Night 213: Перемога Долідзе, поразки Каттара та Орловського
У Лас-Вегасі (США) пройшов турнір UFC Fight Night 213, у головній події якого напівлегковаговик із США Келвін Каттар програв британцю Арнольду Аллену.
Наприкінці першого раунду Каттар пошкодив праве коліно і на початку другої п'ятихвилинки знявся з бою.
Результати турніру:
Арнольд Аллен (19-1) переміг технічним нокаутом (травма коліна) у 2-му раунді Келвіна Каттара (23-7)
Макс Гріффін (19-9) переміг роздільним рішенням суддів Тіма Мінса (32-13-1)
Валдо Кортес-Акоста (8-0) переміг одноголосним рішенням суддів Джареда Вандераа (12-10)
Трешон Гор (4-2) переміг задушливим прийомом у 2-му раунді Джоша Фремда (9-4)
Халіл Раунтрі (11-5) переміг роздільним рішенням суддів Дастіна Джейкобі (18-6-1)
Роман Долідзе (11-1) переміг нокаутом у 1 -му раунді Філа Хоуса (12-4)
Маркос Рожеріу де Ліма (20-8-1) переміг задушливим прийомом у 1-му раунді Андрія Орловського (34-21)
Пак Чон Ен (15-5) переміг задушливим прийомом у 2-му раунді Джозефа Холмса (8-3)
Стів Гарсія (13-5) переміг нокаутом у 1-му раунді Чейза Хупера (11-3-1)
Коді Дерден (14-4-1) переміг одноголосним рішенням суддів Карлоса Моту (8-2)Крістіан Родрігез (8-1) переміг задушливим прийомом у 1-му раунді Джошуаа Вімса
(11-3)
Коментарі 0