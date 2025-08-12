Олег Гончар

Грузинський середньоваговик UFC Роман Долідзе (15-4) поділився думками після поразки від американця Ентоні Ернандеса (15-2) на турнірі UFC on ESPN 72, що відбувся 10 серпня в Лас-Вегасі. Про це повідомляє bloodyelbow.com.

Долідзе подякував уболівальникам за підтримку, зазначивши, що в бійцівському бізнесі не завжди все йде за планом. Він запевнив, що почувається добре і готовий рухатися вперед.

«Дякую всім за підтримку. Такий бійцівський бізнес – не завжди йде за планом. Але почуваюся добре. Дякую Господу за все. Ми не здаємось. Рухаємось далі». Роман Долідзе

На турнірі Ернандес домінував у поєдинку, завершивши бій у четвертому раунді удушенням. Ця поразка перервала серію Долідзе з трьох перемог поспіль, серед яких були виграші над Марвіном Ветторі та Ентоні Смітом.