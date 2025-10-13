Олег Гончар

Блогер Адам Зубайраєв пояснив, чому чемпіон UFC у середній вазі Хамзат Чимаєв відмовився від шведського громадянства.

«Хамзат відмовився від шведського громадянства, коли йому могли його видати. У нього була посвідка на проживання, ВНЖ-картка. Плюс пригадайте всі ці відомі моменти, що відбувалися в Швеції. Спалення Корану… Хамзат був сильно проти цього. Це все в сукупності змішалося. І великі податки».

31-річний Чимаєв, який є уродженцем Чечні, з 19 років проживав у Швеції, але наразі проживає в ОАЕ.

У серпні Чимаєв здобув титул UFC у середній вазі, перемігши Дрікуса дю Плессі одноголосним рішенням суддів.