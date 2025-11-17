Стало відомо, хто може стати наступним суперником Махачева
Менеджер Абдель-Азіз підтвердив бажання росіянина у виборі суперника
близько 1 години тому
Іслам Махачев
Алі Абдель-Азіз, менеджер чинного чемпіона UFC у напівсередній вазі росіянина Іслама Махачева (28-1), поділився планами на наступний бій.
За словами Абдель-Азіза, Махачев хоче наступний бій провести проти ексчемпіона Камару Усмана.
«Іслам сказав, що хоче бачити Усмана своїм наступним суперником. Цей хлопець є дуже жорстким суперником. Я також є його менеджером, і бій з ним ні для кого не буде легким. Він справжній боєць, а Махачев хоче проводити реальні бої».
Махачев, який нещодавно завоював другий титул UFC, домінував над Джеком Делла Маддаленою на UFC 322.