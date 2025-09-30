Пол Х’юз прогнозує впевнену перемогу Топурії над Махачевим
Ірландський боєць ММА вважає поєдинок несправедливим для росіянина
близько 1 години тому
Ілія Топурія
Ірландський боєць ММА Пол Х’юз поділився думкою про потенційний бій між чинним чемпіоном UFC у легкій вазі Ілією Топурією та претендентом на титул у напівсередній вазі Ісламом Махачевим. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту «Чемпіонату» Ях’ї Гасанову.
«Я думаю, що Топурія виграв би бій з Ісламом Махачевим досить упевнено», – заявив Х’юз.
Пол пояснив, що стилі роблять бої, і Топурія легко здолає Махачєва.
3 жовтня Х’юз проведе реванш з Усманом Нурмагомедовим, якому раніше програв суддівським рішенням. Поєдинок відбудеться на турнірі PFL Road to Championship 3.є
Нагадаємо, раніше Педді Пімблетт принизив заслуги Топурії в UFC.