Олег Гончар

Чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія (17-0) відтермінував своє повернення в Октагон, пояснивши це рішення звинуваченнями в домашньому насиллі.

За словами Топурії, в останні місяці він зазнавав тиску та погроз поширити неправдиві звинувачення у домашньому насильстві за невиконання фінансових вимог.

Грузин назвав ці звинувачення повністю безпідставними, а докази (аудіо, повідомлення, свідчення, відео) передав до суду для дій щодо вимагання, фальсифікації та погроз.

Мовчання спочатку обрав для захисту дітей, але зрозумів, що воно дозволяє неправдивим наративам укорінюватися. Топурія наразі довіряє правовій системі Іспанії та просить утриматися від спекуляцій і поважати приватність родини.

Нагадаємо, Топурія в останньому поєдинку нокаутував Чарльза Олівейру в першому раунді.

Як стало відомо раніше, Гетжі та Пімблетт поб'ються за тимчасовий титул у легкій вазі на шоу UFC 324.