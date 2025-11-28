Володимир Кириченко

UFC офіційно оголосив про проведення бою між колишнім тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі американцем Джастіном Гетжі (26-5) та британцем Педді Пімблеттом (23-3) на турнірі UFC 324, який пройде 24 січня у Лас-Вегасі.

Гетжі та Пімблетт поб'ються за тимчасовий титул у легкому дивізіоні UFC.

Гетжі своєму останньому поєдинку, який відбувся 8 березня, здобув перемогу над Рафаелем Фізієвим на UFC 313.

Пімблетт у своєму останньому бою переміг Майкла Чендлера на UFC 314, який провів 12 квітня.

Раніше Пімблетт погрожував знищити Топурію в потенційному бою.