Гетжі та Пімблетт поб'ються за тимчасовий титул у легкій вазі на шоу UFC 324
Поєдинок відбудеться на початку 2026 року
2 днi тому
Пімблетт та Гетжі / Фото - BBC
UFC офіційно оголосив про проведення бою між колишнім тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі американцем Джастіном Гетжі (26-5) та британцем Педді Пімблеттом (23-3) на турнірі UFC 324, який пройде 24 січня у Лас-Вегасі.
Гетжі та Пімблетт поб'ються за тимчасовий титул у легкому дивізіоні UFC.
Гетжі своєму останньому поєдинку, який відбувся 8 березня, здобув перемогу над Рафаелем Фізієвим на UFC 313.
Пімблетт у своєму останньому бою переміг Майкла Чендлера на UFC 314, який провів 12 квітня.
Раніше Пімблетт погрожував знищити Топурію в потенційному бою.