Царукян битиметься з Хукером на турнірі UFC у Катарі
Другий номер легкої ваги зустрінеться з шостим
11 хвилин тому
Царукян — Хукер
Арман Царукян (22-3), другий номер рейтингу UFC у легкій вазі, проведе бій з шостим номером рейтингу новозеландцем Деном Хукером (24-12).
Поєдинок відбудеться 22 листопада на турнірі UFC у Катарі.
35-річний Хукер останній бій провів 17 серпня 2024 року проти Матеуша Гамрота, якого він переміг.
28-річний Царукян в квітні цього року переміг ексчемпіона Чарльза Олівейру.
