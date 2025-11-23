Олег Гончар

В Дохі (Катар) Арман Царукян (23-3) переміг Дена Хукера (24-13) в головному бою турніру UFC Fight Night.

В першому раунді вірменин влучив коліном у голову суперника під час виходу з клінчу, а потім розвинув успіх атакою з рук, хай-кіком, тейкдауном і контролем на землі.

Хукер намагався рухатися, але в другому раунді пропустив другий тейкдаун. Царукян в партері зафіксував задушливий прийом і Хукер здався.

Царукян, який не бився з квітня 2024-го, виграв свій п'ятий бій поспіль.

